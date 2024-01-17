Як швидко та якісно прочистити злив раковини

Забитий злив на кухні чи у ванній кімнаті може стати неабиякою проблемою, рішення для якої іноді доволі нелегко знайти. UAportal підготував три лайфхака', що допоможуть очистити раковину.

Оцет і харчова сода

Щоб ефективно прочистити каналізацію, можна засипати в неї суміш харчової соди та оцту. Залиште на 30 хвилин, а потім промийте гарячою водою, щоб прочистити засмічення та усунути неприємні запахи.

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Промивання окропом

Простий лайфхак для очищення каналізації – це використання окропу. Треба закип'ятити воду і обережно вилити її в злив у два-три етапи, даючи кожному з них попрацювати кілька секунд.

Використовуйте застібку-блискавку

Нетрадиційний, але ефективний метод прочищення водостоку – це використання застібки-блискавки для видалення волосся та сміття глибоко в трубі. Інструмент проштовхують у водостік, кілька разів обертають навколо нього, а потім витягують, щоб виявити причину засмічення.

Нагадаємо, ми розповіли, як легко видалити засмічення з забитої раковини.

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