Як швидко та ефективно усунути засмічення в унітазі: 3 корисних лайфхаки

Якщо ви маєте справу зі стійким засміченням в унітазі, можна скористатися простими та ефективними методами для швидкого вирішення проблеми. UAportal розповів, що варто знати для відмінних результатів.

Гаряча вода і мило для посуду

Щоб швидко усунути засмічення в унітазі, почніть з того, що налийте в бачок гарячу воду. Вона не повинна бути киплячою, але достатньої температури, щоб ефективно розбити засмічення.

Потім додайте в унітаз кілька шматочків господарського мила. Залиште суміш на кілька хвилин, щоб мило проникло всередину і послабило засмічення.

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Харчова сода та оцет

Почніть з висипання однієї склянки харчової соди в унітаз, а потім додайте одну склянку оцту. Дайте суміші настоятися кілька хвилин, протягом яких вона почне шипіти, вказуючи на те, що вона руйнує засмічення. Згодом змийте воду в унітазі, щоб перевірити, чи не зникло засмічення.

Туалетний шнек

Якщо засмічення особливо стійке, а вищезгадані методи не спрацювали, швидким і ефективним рішенням може стати використання туалетного шнека. Це інструмент, спеціально розроблений для прочищення засмічень в унітазі, який можна легко придбати в більшості будівельних магазинів.

Використовувати його дуже просто - вставте кінець шнека в унітаз і поверніть ручку. Змієподібна конструкція допомагає розбити і прочистити засмічення.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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