Як швидко та ефективно почистити решітку для гриля: 5 корисних порад

Підтримання гриля-барбекю в чистоті має вирішальне значення для забезпечення безпечного приготування їжі на свіжому повітрі. UAportal розповів про найважливіші поради для виконання цього завдання.

Чистка за допомогою дротяної щітки

При чищенні гриля для барбекю однією з найкращих порад є використання дротяної щітки для чищення решітки. Почніть з попереднього розігріву гриля, а потім за допомогою дротяної щітки почистіть, видаляючи залишки їжі та жиру.

Замочування в оцтовому розчині

Змішати рівні частини води та оцту у великій місткості та занурити решітку на кілька годин або на ніч може бути корисно. Кислотність оцту допомагає розщепити стійкий жир і бруд, полегшуючи їх видалення. Після замочування решітки слід ретельно промити водою, перш ніж повертати їх на гриль.

Використовуйте камінь для гриля

Камінь для гриля може бути чудовим інструментом для чищення. Решітку слід розігріти, а потім використовувати камінь для гриля, щоб зішкребти з решітки залишки їжі та частинки жиру. Абразивна поверхня допоможе видалити нагар, не пошкодивши решітки.

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Олія та сіль

Для чищення гриля-барбекю можна використовувати натуральний скраб з олії та солі. Просто змішайте трохи рослинної олії з сіллю, щоб отримати пасту, а потім за допомогою щітки нанесіть суміш на решітку. Після чищення необхідно витерти надлишки пасти та промити решітки водою.

Регулярне обслуговування

Одна з найважливіших порад щодо підтримання чистоти гриля для барбекю – це регулярний догляд за ним. Після кожного використання необхідно швидко почистити його щіткою, щоб видалити залишки їжі та жиру. Крім того, завжди очищайте піддони для крапель і спорожняйте зольник, щоб запобігти накопиченню залишків їжі та сміття.

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