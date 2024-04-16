Як швидко та ефективно відчистити біле взуття: 3 практичних лайфхаки

Підтримувати біле взуття в чистоті легко з деякими практичними лайфхаками. UAportal розповів, як без особливих зусиль досягти відмінних результатів.

Спирт

Змішайте в невеликій мисці рівні частини спирту і води, потім занурте в суміш чисту ганчірку або ватяну кульку. Розчином обережно протріть забруднені ділянки взуття і дайте йому висохнути на повітрі.

Розчин харчової соди

Ще один простий спосіб почистити біле взуття полягає у використанні розчину харчової соди. Пасту можна приготувати, змішавши 1 столову ложку соди з 1/2 столової ложки води.

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Її слід нанести на забруднені ділянки взуття за допомогою зубної щітки і акуратно почистити плями. Давши пасті подіяти близько 30 хвилин, її слід витерти вологою ганчіркою.

Відбілювання лимонним соком

Змішавши рівні частини лимонного соку і води в пульверизаторі, розчин можна розпорошити на брудні ділянки взуття. Залиште взуття на сонці на кілька годин, щоб він почав діяти. Після цього протріть взуття вологою ганчіркою, щоб видалити залишки розчину.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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