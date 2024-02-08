Як швидко та ефективно позбутися плям на одязі: 3 нетрадиційних лайфхаки

Плями на одязі мають властивість з'являтися в найнезручніший момент, залишаючи нас без необхідних засобів для виведення плям. У такі моменти винахідлива господиня повинна вдаватися до інноваційних методів, щоб впоратися із забрудненнями, які здаються нездоланними. UAportal підготував три нетрадиційні методи.

Фен

Нагрівання може допомогти у видаленні стійких плям, спричинених травою, брудом або плямами від соків. Почніть з легкого нагрівання забрудненої ділянки феном, а потім нанесіть відповідний миючий засіб, перш ніж кидати річ у пральну машину.

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Молочна кислота

Для делікатних тканин, які потребують особливого догляду, досвідчені господині вже давно рекомендують використовувати молочну кислоту для боротьби з плямами. Незалежно від того, чи це плями від чаю або кави на шовковій блузі, цей метод допомагає впоратися з ними без особливих зусиль.

Приготуйте суміш молочної кислоти та води, нанесіть її на забруднену ділянку і залиште на годину. Після цього виперіть річ відповідно до інструкцій виробника і попрощайтеся зі стійкими плямами.

Піна для гоління

Склад піни, що містить гліцерин, луг та інші ефективні інгредієнти, робить її чудовим засобом для боротьби зі стійкими жирними плямами. Просто нанесіть велику кількість піни на уражену ділянку і залиште на 10 хвилин. Потім виперіть річ вручну теплою водою з милом або киньте її в пральну машину.

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