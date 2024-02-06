Як швидко та без зусиль очистити духовку від жиру: 3 простих лайфхаки

Підтримання чистоти та гігієни на кухні є пріоритетом для будь-якого дбайливого господаря чи господині. Одним з найважливіших аспектів чистоти є забезпечення того, щоб ваша духовка залишалася чистою від жиру та бруду. UAportal розповідає про три прості, але ефективні лайфхаки видалення жиру з духової шафи.

Розпушувач

Несподіваний, але дуже ефективний метод полягає у використанні розпушувача. Змішайте невелику кількість води з розпушувачем. Нанесіть цю суміш на жирні плями і залиште на кілька годин. Після чого змийте залишки.

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Сіль

Звичайна сіль виявляється чудовим миючим засобом для боротьби з жиром. Одразу після приготування, поки духовка ще тепла, посипте деко тонким шаром солі. Потім встановіть температуру духовки приблизно на 100 градусів і дайте їй трохи постояти.

Вимкніть духовку і дайте їй охолонути. Після цього приготуйте суміш води та господарського мила.

Харчова сода

Харчова сода – це універсальний засіб для чищення, який підходить для видалення як свіжого жиру, так і стійких, застарілих відкладень. Почніть зі змішування рівних частин харчової соди та води до утворення пасти.

Нанесіть її на поверхню духової шафи, переконавшись, що всі жирні ділянки добре покриті. Залиште її на кілька годин, щоб вона подіяла. Потім продовжуйте процес очищення, і ви побачите, що жирний наліт набагато легше усунути.

Нагадаємо, що експерти з ремонту побутової техніки застерігають: якщо вчасно не чистити та не мити витяжку, вона може зламатися, або почати працювати у половину своїх можливостей. Адже жирний наліт забиває решітки, фільтри та двигун пристрою.

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