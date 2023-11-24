Як швидко та без хімії почистити раковину

UAportal підготував добірку ефективних порад, як правильно чистити раковину у ванній, використовуючи лише натуральні засоби. Попрощайтеся з використанням покупних засобів для чищення.

Оцет

Оцет може ефективно і без хімічних засобів очистити раковину у вашій ванній кімнаті. Почніть з того, що вилийте чашку оцту в раковину і залиште її на кілька хвилин, щоб він розщепив усі відкладення. Потім ретельно почистіть раковину старою зубною щіткою або скребком, приділяючи особливу увагу забрудненим або брудним ділянкам.

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Харчова сода

Харчова сода – ще один натуральний засіб для очищення раковини у ванній кімнаті. Посипте содою всю поверхню раковини. Далі створіть пінистий розчин, змішавши рівні частини води та оцту. Вилийте розчин на соду і залиште на кілька хвилин, щоб він розпушив і видалив бруд і плями.

Лимон

Щоб наповнити ванну кімнату освіжаючим ароматом під час чищення раковини, скористайтеся лимоном. Розріжте лимон навпіл і натріть ним раковину, вичавивши сік на поверхню.

Натуральні кислоти, що містяться в лимоні, допоможуть розчинити бруд і залишать вашу раковину пахнути свіжістю. Потім промийте раковину теплою водою, щоб видалити залишки засобу.

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