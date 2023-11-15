Як шпилька може захистити від наврочення та привернути удачу

Шпилька виконує подвійну функцію: вона є зручним інструментом для шиття та лагодження одягу, а також давнім оберегом від згубного впливу наврочення та негативних енергій. UAportal розповість, як використовувати булавку, щоб привернути удачу.

Булавка символізує єдність і цілісність, пропонуючи захист від розбрату і конфліктів у сім'ї. Тим не менш, існують певні правила, яких слід дотримуватися, щоб досягти максимальної дієвості символу

Придбайте шпильку

Важливо придбати або отримати булавку у подарунок, а не позичати у когось. Це збереже позитивний вплив.

Освячення

Шпильку слід або освятити в церкві, або прочитати над нею молитву.

Прикріпіть до одягу

Щоб забезпечити ефективність, непомітно прикріпіть булавку до речей, в ідеалі – до нижньої білизни або внутрішньої сторони одягу, щоб вона була непомітною для оточуючих.

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Замінюйте шпильку

Булавку слід замінювати щомісяця або частіше, якщо вона втрачає блиск або покривається іржею. Це свідчить про те, що вона ввібрала значну кількість негативу і потребує очищення.

Крім того, шпильку можна прикріплювати до одягу з різними намірами:

Захист від наврочення та негативу: прикріпіть шпилькуна лівій стороні тіла, ближче до серця.

Привернення удачі та процвітання: закріпіть шпильку на правій стороні тіла, бажано біля кишені.

Покращення самопочуття та імунітету: закріпіть шпильку на поясі або на спині.

Здобуття любові та гармонії в сім'ї: прикріпіть булавку або в центрі грудей, або біля обручки.

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