Як безпечно видалити плями від суперклею: ефектні поради

UAportal підготував три ефективних лайфхаки, за допомогою яких можна видалити плями від суперклею. Дізнайтеся про практичні методи безпечного видалення клею, щоб не пошкодити поверхню.

Рідина для зняття лаку

Щоб видалити суперклей зі шкіри, спробуйте використати рідину для зняття лаку. Змочіть ватяну кульку або ганчірку в цій рідині і акуратно протріть нею уражену ділянку. Будьте обережні, не тріть занадто сильно, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні.

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Оливкова олія

Ще один ефективний метод – використання оливкової олії. Нанесіть невелику її кількість на чисту тканину і обережно потріть пляму від суперклею. Якщо залишити олію на поверхні плями на кілька хвилин, це полегшить процес виведення клею.

Мильна вода

Для тих, хто віддає перевагу більш традиційним методам, можна скористатися теплою мильною водою. Для початку змішайте кілька крапель м'якого господарського мила з водою. Занурте м'яку ганчірку в мильний розчин і обережно потріть нею місце ураження.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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