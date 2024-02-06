Як безпечно видалити пригорілу синтетику з праски: 3 корисних лайфхаки

Під час прасування трапляються неприємності. Коли ви забуваєте відрегулювати температуру, на металевій поверхні праски можуть залишитися стійкі залишки підгорілої тканини. UAportal підготував кілька ефективних лайфхаків, які допоможуть очистити пристрій.

Сіль

Якщо у вас праска з тефлоновим або керамічним покриттям, то варто уникати цього методу. Однак для звичайних металевих прасок сіль може прийти на допомогу. Візьміть близько 150 грамів кухонної солі грубого помелу.

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З бавовняної тканини зробіть невеликий мішечок, склавши її таким чином, щоб сіль залишилася всередині. Нагрійте праску до максимальної температури і притисніть її до мішечка з сіллю, дозволяючи їй очищати залишки нагару, коли ви проводите по ній.

Оцет

Якщо ваша праска має тефлонову, керамічну або металеву поверхню, цей метод з оцтом ідеально вам підійде. Почніть зі змішування 30 мл оцту з 200 мл води. Візьміть чисту ганчірку і намочіть її в оцтовому розчині.

Обережно покладіть вологу тканину на нагріту поверхню і пропрасуйте її. Це ефективно видалить стійкі залишки. Щоб завершити процес, протріть поверхню чистою вологою ганчіркою.

Нагадаємо, іноді при необережному прасуванні на одязі залишаються сліди від праски. Тому ми розповіли, як швидко позбутися від таких слідів на одязі.

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