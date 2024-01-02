Як безпечно видалити пеньок без викорчовування: Три ефективні лайфхаки

З віком вашого саду може настати час, коли вам доведеться спиляти дерево. Видалити пень відносно легко на порожньому місці за допомогою відповідного обладнання, але це стає більш складним завданням, коли дерево знаходиться посеред ділянки з обмеженим доступом.

На щастя, досвідчені садівники визначили три ефективні лайфхаки, як позбутися пнів без необхідності їх викорчовування.

Карбамід

Однак майте на увазі, що процес може зайняти від 5-6 місяців до 2 років, залежно від розміру пня. Для початку зберіть кілька необхідних предметів, таких як дриль, свердло відповідної товщини, поліетиленові пакети, вода та карбамід (його зазвичай можна знайти в садових центрах або розплідниках).

Далі зробіть 15-20 отворів у пні. Заповніть ці отвори карбамідом, а потім полийте кожну з них водою. Накрийте пень поліетиленовим пакетом і залиште його на кілька місяців. З часом деревина значно розм'якшиться, що дозволить легко видалити пень.

Селітра

Використовуючи селітру в якості розчину, переконайтеся, що в радіусі 1-1,5 метра від пня немає інших культур. Процес схожий на використання карбаміду, але є швидшим.

Читайте також: Забиратимуть енергію – які дерева не можна садити поруч з будинком

Ці речовини ефективно висушать дерево зсередини. За бажанням, після обробки пень можна спалити, щоб усунути будь-які залишки речовин. Однак важливо уникати спалювання пнів на торфовищах через потенційні екологічні проблеми.

Вогонь

Якщо поблизу немає дерев або будівель, альтернативний метод передбачає використання вогню для видалення пня. Перш ніж розпочати цей процес, очистіть територію від сміття, сухої трави та листя. Крім того, будьте обережні та дотримуйтесь правил пожежної безпеки.

Просвердліть у пні два отвори: один вертикально по центру, а другий – під кутом, щоб з'єднати канали. Залийте в отвори 100-200 грамів розпалювальної речовини або дизельного пального. Хоча бензин згорить швидше, запалювальна речовина забезпечить більш контрольоване горіння. Вставте гніт в один з отворів, запаліть його і уважно стежте за вогнем, поки пень повністю не згорить.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!