Як без зусиль почистити гребінець для волосся: простий та ефективний лайфхак

Гребінці для волосся з часом накопичують волосся, що ускладнює їхнє використання. Крім того, поява нальоту на зубцях гребінця може ще більше погіршити ефективне розчісування.

Однак ці проблеми не є підставою для повної відмови від гребінця. UAportal розповідає про засоби для відновлення функціональності та чистоти гребінця.

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Очищення гребінця від волосся

Один зі швидких та ефективних способів видалити волосся – це використання виделки. Вставте виделку між зубцями гребінця і швидко проведіть нею вгору або вбік. Цей рух без зусиль видалить все заплутане волосся, зробивши гребінець чистим. Цей спосіб займе лічені секунди.

Очищення від нальоту

У випадку накопичення нальоту, відновити чистоту гребінця можна за допомогою простої техніки. Придбайте побутову щітку і нанесіть невелику кількість шампуню на її щетину. Потім потріть щіткою брудний гребінець під теплою проточною водою.

Цей процес ефективно видаляє наліт та інші частинки бруду, залишаючи гребінець у бездоганному стані.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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