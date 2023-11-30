Як легко відмити сліди скотчу або наклейок: ефективні лайфхаки

У цій статті ми розглянемо прості, але ефективні лайфхаки, які передбачають видалення стійких слідів від скотчу або наклейок. UAportal підготував ці прості у виконанні рекомендації, які допоможуть вам очистити поверхні без особливих зусиль.

Легке видалення за допомогою тепла

Один з ефективних способів легкого очищення слідів від скотчу або наклейки – це використання тепла. Використовуючи фен, ви можете обережно розігріти клей.

Коли клей стане м'яким, його можна буде легко відклеїти, не залишаючи жодних слідів. Важливо бути обережним і не перегрівати поверхню, щоб запобігти можливим пошкодженням.

Розчинник на масляній основі

Ще один лайфхак для видалення слідів від скотчу або наклейки – використання розчинника на масляній основі. Нанесіть невелику кількість розчинника, такого як олія або медичний спирт, на тканину або ватку і обережно потріть забруднену ділянку круговими рухами. Це призведе до поступового розчинення клею. Після цього залишки можна витерти чистою ганчіркою.

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Харчова сода

Харчова сода також може бути ефективним рішенням для очищення слідів від скотчу або наклейок. Змішавши харчову соду з невеликою кількістю води, ви можете нанести її на забруднену ділянку.

Залиште пасту на кілька хвилин, а потім за допомогою вологої ганчірки або губки обережно потріть поверхню. Харчова сода допоможе розчинити клей, що полегшить його видалення. Насамкінець промийте поверхню водою і витріть її насухо.

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