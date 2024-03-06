Як без зусиль очистити плиту: 5 порад від досвідчених господинь

На плиті постійно з'являються бризки гарячої олії, жиру, а також плями від пролитих напоїв та супів. Часто проблема полягає у видаленні цих стійких плям після того, як вони висохнуть. UAportal розповів про способи, які допоможуть легко очистити плиту.

Фольга

Один з простих підходів – накрити поверхню плити листом фольги. Цей захисний шар можна викинути після приготування їжі, усуваючи необхідність у ретельному очищенні.

Вазелін

Дешевим рішенням є нанесення вазеліну безпосередньо на поверхню варильної панелі. Цей метод запобігає прилипанню їжі до поверхні.

Харчова сода

Хоча цей спосіб потребує трохи більше часу, він дуже ефективно захищає варильну поверхню від бруду. Посипте варильну поверхню шаром порошку харчової соди. Навіть якщо ви випадково проллєте жир або інші залишки їжі, вона ефективно поглине їх.

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Домашній засіб для чищення

Приготуйте домашній засіб для чищення, змішавши склянку чистої води з 2-3 столовими ложками харчової соди, прального порошку та клею ПВА. Ретельно перемішайте інгредієнти до утворення однорідної суміші. Нанесіть тонкий шар цього розчину на варильну поверхню перед приготуванням їжі.

Використовуйте рідке мило

Для швидкого і простого захисту натріть варильну поверхню рідким милом перед приготуванням їжі. Цей профілактичний спосіб допомагає запобігти стійкому прилипанню плям, роблячи подальший процес очищення менш напруженим.

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