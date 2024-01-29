Як аспірин використати в побуті: 3 цікавих лайфхаки

Аспірин, широко відомий своєю здатністю полегшувати головний біль, пропонує універсальність, яка може стати в пригоді ощадливим господиням у різних повсякденних ситуаціях. UAportal розповів, що аспірин є не менш ефективним як засіб для чищення.

Чистка кухонної раковини

Раковина, часто накопичує бруд, жир і залишки їжі, тому її очищення може бути складним завданням. Однак звичайний побутовий миючий засіб можна підсилити за допомогою аспірину, що дасть чудові результати у відновленні її блиску. Просто подрібніть п'ять таблеток на дрібний порошок і посипте ним забруднену поверхню, залиште на кілька хвилин, а потім ретельно змийте.

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Видалення кіптяви з праски

Регулярне використання праски часто залишає по собі непривабливий нагар, який з часом може забруднити одяг під час прасування. Щоб вирішити цю проблему, нагрійте її і візьміть щипці або пінцет, щоб тримати шматочок аспірину.

Обережно проведіть аспірином по поверхні праски. Коли вона охолоне, протріть її паперовим рушником, ефективно усунувши всі сліди нагару.

Ефективне прання

Для господинь, які стикаються з проблемою тьмяних, знебарвлених білих тканин, аспірин може повернути їм первісний колір. Додавши кілька таблеток в пральну машину із завантаженням білих речей, можна досягти неймовірного перетворення вже після одного прання.

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