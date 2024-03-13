Уникніть невдачі за допомогою простого ритуалу: як правильно дарувати гаманець

Гаманці часто розглядаються як сприятливий вибір подарунка, оскільки вони символізують багатство і процвітання. Однак, згідно з певними повір'ями, його дарування може принести нещастя. Щоб пом'якшити будь-які негативні наслідки, UAportal розповів про важливий ритуал, який треба виконати перед тим, як дарувати гаманець.

Отже, які кроки слід зробити, щоб ваш подарунок ненароком не привернув невдачу? Рішення просте, але важливе – покладіть у гаманець хоча б одну монету або банкноту.

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Це зробить важливу справу: не дасть гаманцю спорожніти і таким чином захистить дарувальника від будь-яких потенційних невдач. Наявність грошей у ньому означає безперервний потік багатства. Вважається, що якщо покласти монету або банкноту, то гаманець завжди буде наповнений фінансовим достатком.

І навпаки, якщо комусь дарують порожній гаманець, різні прикмети вказують на похмуре майбутнє дарувальника. Стверджується, що можуть виникнути серйозні труднощі, а подарунок назавжди залишиться порожнім. По суті, даруючи пустий гаманець, ви можете ненавмисно посприяти фінансовим труднощам одержувача.

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