Історія походження та загадкові назви: Цікаві факти про Lamborghini

Lamborghini – бренд, який є гордістю італійського автопрому, демонструє особливе почуття стилю, дизайну, краси та передових технологій. UAportal розповів про п'ять фактів, пов'язаних з цим величним брендом, та його історією.

Історія походження

Історія Lamborghini сягає корінням до її засновника Ферруччо Ламборгіні, відомого виробника тракторів. Після того, як в одного з його Ferrari виникли проблеми зі зчепленням, Ферруччо звернувся до Енцо Феррарі за вирішенням проблеми, але на жаль, Енцо відмовив йому, порадивши займатися тракторами, що підштовхнуло Ферруччо до створення власної автомобільної компанії.

Логотип

Знаменитий логотип Lamborghini зображує бика, віддавши шану знаку зодіаку Ферруччо – Тельцю. Бик символізує силу, потужність і швидкість – ключові атрибути, що є синонімами автомобілів Lamborghini.

Загадкова назва Countach

Одна з найвідоміших моделей Lamborghini Countach походить від італійського діалектного виразу "contacc", що означає "вау" або "дивовижний". Історія каже, що один з працівників компанії спонтанно вигукнув це слово, побачивши вражаючу красу автомобіля.

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Найдорожчий автомобіль компанії

Найдорожчим автомобілем компанії є Lamborghini Veneno Roadster, вартість якого становить приголомшливі 4,5 мільйона доларів. Лише дев'ять екземплярів цього авто були продані ще до початку виробництва, що є яскравим свідченням їхньої привабливості та ексклюзивності.

Поява на великих екранах

Lamborghini неодноразово з'являлися на великому екрані, залишивши свій відбиток в історії кінематографа. Зокрема, у фільмі "Вовк з Уолл-стріт" з'явився культовий білий Countach, а в "Темному лицарі" – Murciélago. Крім того, Lamborghini створила спеціальну версію Gallardo ексклюзивно для "Трансформерів: Помста полеглих".

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