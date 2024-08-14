Мистецтво маніпуляції: як знаки зодіаку керують вашою думкою

Деякі люди буквально жити не можуть без того, аби не маніпулювати іншими оточуючими людьми. Іноді це негативно відбивається на їхніх відносинах з іншими, що часом може призводити навіть до фатальних наслідків.

Водночас, як кажуть професійні астрологи, таких маніпуляторів завжди можна визначити у тому числі і за знаками зодіаку. Це пояснюється тим, що різні знаки зодіаку мають свою особливу поведінку, тому варто дізнатися про це за певними ознаками, які відрізняються для кожної групи знаків, йдеться у матеріалі видання Оdzadu .

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Земні знаки

Представники знаків зодіаку - Телець, Діва і Козеріг маніпулюють, роблячи все, щоб ви відчули себе трохи нижче за них. Вони змушуватимуть вас відчувати себе некомфортно і намагатимуться переконати вас, що ви насправді нічого не знаєте або що знаєте набагато менше, ніж вони. В результаті ви зрозумієте, що без їхньої допомоги вам не обійтися, і почнете слідувати їхньому плану, що є їхньою метою.

Повітряні знаки

Народжені під знаками Близнюки, Терези і Водолій найкраще вміють маніпулювати, і не завжди можна здогадатися, що вони взагалі з вами це роблять. Вони вважають це справжнім мистецтвом і справді вправні в цьому. Ознакою того, що вони маніпулюють вами, є те, що вони починають переконувати вас, що те, що вони хочуть зробити, лише для вашого блага. Це не так, насправді вони хочуть з вашою допомогою досягти якихось своїх цілей і намірів.

Водні знаки

Люди, народжені під знаками зодіаку Рак, Скорпіон і Риби маніпулюють вами, коли прикидаються невинними, але насправді вони хочуть, щоб ви зробили це за них. Однак якщо це не спрацьовує, то вони стають зовсім іншими людьми, які будуть навіть агресивними. Вони чітко дадуть вам зрозуміти, що якщо ви не зробите те, що їм потрібно, ви можете пошкодувати про це пізніше.

Вогняні знаки

І нарешті представники знаків зодіаку - Овен, Лев і Стрілець вважають, що маніпуляції - найкращий інструмент для отримання всього, що їм потрібно. Тому вони його люблять і активно використовують у спілкуванні, як з близькими, так і з зовсім незнайомими людьми. Але вони роблять це дуже різко і вони не залишать вас у спокої, поки ви не почнете робити те, що їм потрібно, бо знають, що рано чи пізно ви піддастеся цьому. Їх маніпуляції дуже очевидні та сильні, тому ви точно не прогадаєте.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли, що пити та їсти вашому знаку зодіаку: Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій та Риби

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