Цікаві факти про літаки, які допоможуть подолати страх перед польотами

Для багатьох людей політ може бути страшним досвідом, що призводить до відчуття тривоги і страху. Однак важливо зазначити, що за статистикою літаки залишаються одним з найбезпечніших видів транспорту на сьогоднішній день.

UAportal рекомендує ознайомитися з деякими цікавими фактами про літаки, якщо ви належите до групи людей, які відчувають страх перед польотами. Розуміння цих фактів допоможе вам подолати аерофобію і ставитися до авіаперельотів з більшим відчуттям спокою.

Значна кількість пасажирів подорожує літаками щороку

За один рік літаки перевозять приблизно 4,5 мільярда людей по всьому світу. Це приголомшливе число перевищує половину населення планети. Цікаво, що відносно невелика кількість загиблих в авіакатастрофах суттєво контрастує з трагічними наслідками дорожньо-транспортних пригод. У той час як в авіакатастрофах щорічно гине близько 1 000 осіб, дорожньо-транспортні пригоди забирають в середньому 150 000 життів на день у всьому світі.

Випадкові зустрічі з блискавкою

Нерідко літаки стикаються з блискавками. В середньому, кожен літак стикається принаймні з одним ударом блискавки на рік. Однак немає причин для занепокоєння, оскільки сучасні літаки спеціально розроблені, щоб протистояти таким явищам.

Конструкція літака дозволяє електричному розряду від блискавки просто проходити через його зовнішню поверхню.

Здатність працювати на одному двигуні під час польоту

Одним з найважливіших аспектів, що підвищує безпеку авіаперевезень, є здатність літака працювати лише з одним двигуном. Навіть якщо один двигун виходить з ладу, літак зберігає здатність продовжувати політ. Зокрема, для далекомагістральних або трансокеанських рейсів офіційні сертифікати диктують кількість годин польоту, яку літак повинен витримати з одним працюючим двигуном.

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Надзвичайно низька ймовірність аварії

Статистичні дані показують, що ймовірність авіаційної катастрофи надзвичайно низька і становить мізерні 0,00001%. Для порівняння, ймовірність потрапити в автомобільну аварію приблизно в 62 рази вища. Незважаючи на значно більший ризик, пов'язаний із щоденними поїздками на роботу автомобільним транспортом, багато людей не відчувають такого страху, як при водінні автомобіля або користуванні громадським транспортом.

Пілоти підстраховують один одного

Один пілот обідає тією ж їжею, що й пасажири першого та бізнес-класу, в той час як інший пілот насолоджується окремим харчуванням.

Авіакомпанії застосовують цей захід, щоб гарантувати, що обидва пілоти не будуть одночасно страждати від проблем, пов'язаних з харчуванням. Завдяки такому підходу ймовірність того, що обидва пілоти отруяться через їжу зводиться до мінімуму.

Нагадаємо, UAportal підготував список найкорисніших порад для подорожей, які допоможуть заощадити час, гроші та сили.

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