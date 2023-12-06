Цікаві факти про перських кішок: про що багато власників не знають

Коли ми говоримо про перських котів, на думку спадають їхні вражаючі риси зовнішності, адже ця порода отримала широке визнання як найпопулярніша порода котів у всьому світі. Перси підкорили серця як у західній, так і в східній частині земної кулі. UAportal розповідає цікаві факти про цю породу.

1. Всесвітньо відома порода

Перські коти, яких називають найвідомішою породою кішок у світі, століттями привертали увагу та обожнювання. Ці чудові компаньйони були вперше завезені в Америку з Європи в 19 столітті, а згодом завоювали серця любителів котів по всьому світу. Хоча їхні чарівні кирпаті носи, можливо, не всім подобаються, але характер залишає незабутнє враження.

2. Походження та дослідження

Хоча перси потрапили до Сполучених Штатів з Європи, їхнє коріння можна простежити в стародавній Персії, яка знаходиться на території сучасного Ірану. Віддані європейські дослідники, які подорожували Персією в пошуках спецій і коштовностей, зустріли перську кішку. Визнавши її потенціал як заповітного талісмана, вони успішно привезли цих котів назад до Європи у 17 столітті.

Читайте також: Вчені відповіли чому коти роблять "масаж" лапками господарям

3. Еволюція зовнішнього вигляду

Перські коти не завжди мали ті самі естетичні риси, які ми впізнаємо сьогодні. Як не дивно, ці котячі зазнали значних змін після прибуття до Європи. Лише наприкінці 19 століття в Англії перси набули свого виразного вигляду. Спеціалізовані селекціонери вибірково схрещували їх з ангорськими кішками, щоб досягти бажаних фізичних характеристик.

4. Котяча аристократія

Завдяки своїй розкішній довгій шерсті перські кішки здавна асоціюються з поняттями достатку, благородства та аристократизму. Особливе місце серед відомих любителів перських кішок займає англійська королева Вікторія, пристрасна шанувальниця цієї породи.

5. Дилема з шерстю

Хоча рясна шерсть перської кішки, безсумнівно, завоювала серця багатьох, вона змушує інших замислитися, чи варто заводити цих кішок. Їхня довга шерсть вимагає старанного догляду та уваги. Регулярне розчісування має важливе значення для запобігання кошлатання, і часто потрібні спеціальні доглядові процедури. Деякі власники навіть звертаються до професійних грумерів, щоб забезпечити бездоганний вигляд шерсті своїх персів.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних зі своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!