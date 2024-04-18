Їх краще обходити стороною: чим небезпечні гроші на дорозі

Протягом історії гроші слугували не лише засобом обміну, але й носієм енергії. Тому їх використовували в різних ритуалах. UAportal розповідає, чому краще не підбирати гроші на дорозі.

Ритуальні гроші

Деякі народні вірування та забобони суворо забороняють підбирати гроші, знайдені на вулиці. Це може бути пов'язано з тим, що такі кошти часто асоціюються з ритуалами, які можуть залучити негативну енергію в життя людини. Крім того, підбираючи знайдені на вулиці гроші, ви можете несвідомо взяти на себе проблеми і труднощі людини, яка їх загубила.

Читайте також: Як привернути до себе гроші: народні повір'я

Закон Всесвіту

Ще одна причина, чому не варто підбирати гроші на вулиці, криється в законі Всесвіту. Згідно з ним, якщо щось додається в одному аспекті життя, то в іншому – зменшується. Тому гроші, отримані без значних зусиль, можуть принести тимчасові вигоди, але в кінцевому підсумку призведуть до нещастя.

Прокляті гроші

Крім того, гроші, знайдені на вулиці, потенційно можуть бути прокляті або використані в темних ритуалах. У таких випадках вони можуть притягнути серйозні неприємності та енергію смерті в життя людини, яка ними володіє.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!