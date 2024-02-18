Ігровий OLED-монітор з частотою оновлення 240 Гц: ViewSonic представляє XG272-2K

Ігрова індустрія вирує від захвату, коли ViewSonic представляє свою останню пропозицію – ігровий монітор XG272-2K. UAportal розповідає детальніше про цей запуск.

Основні характеристики

Завдяки приголомшливій 27-дюймовій OLED-панелі LG цей монітор підніме ігровий досвід на нові висоти. Завдяки роздільній здатності 2560×1440p геймери можуть розраховувати на чітке та яскраве зображення, яке оживляє їхні улюблені ігри.

Монітор XG272-2K – це не лише візуальні ефекти, він також забезпечує плавний ігровий процес завдяки вражаючій частоті оновлення 240 Гц. Ця функція гарантує плавне відображення кожного кадру, забезпечуючи плавний ігровий процес без розмиття руху та розривів екрана. Для подальшого підвищення продуктивності ViewSonic впровадила передові технології, такі як AMD FreeSync Premium та NVIDIA G-Sync, пропонуючи геймерам більше можливостей та гнучкості.

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Що стосується можливостей підключення, XG272-2K не розчаровує. Завдяки портам USB Type-C і USB 3.1 геймери можуть легко підключати периферійні пристрої або передавати дані. Крім того, монітор оснащений 3,5-мм роз'ємом для навушників, що дозволяє користувачам зануритися в ігровий процес з високоякісним звуком.

Ціна та доступність

Що стосується ціни та доступності ViewSonic XG272-2K, то подробиці поки що тримаються в таємниці. Хоча точна дата запуску та ціна ще не оголошені, було підтверджено, що продукт дебютує в США найближчим часом.

Геймери з нетерпінням чекають на можливість отримати у свої руки цей довгоочікуваний ігровий OLED-монітор, який, безсумнівно, забезпечить візуально приголомшливий і захоплюючий ігровий досвід.

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