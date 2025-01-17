Ідеальний рулет зі свинини для святкового столу

Хочете здивувати гостей або побалувати сім’ю? Приготуйте ароматний рулет зі свинини з чорносливом – страва, яка виглядає ефектно і смакує ще краще!

Що знадобиться:

Свинина (грудна частина) – 1,5 кг

Чорнослив – 300 г

Часник – 30 г

Приправа до шашлику

Сіль

Як готувати:

Щедро натріть м’ясо спеціями.

Викладіть на нього чорнослив і подрібнений часник.

Закрутіть рулет і щільно зав’яжіть ниткою.

Загорніть у пергамент і фольгу.

Секрет запікання:

Запікайте при 180°C – спершу 1 годину. Потім відкрийте фольгу, змастіть рулет жиром і дайте йому зарум’янитися ще 30 хвилин.

Рекомендації подачі:

У гарячому вигляді – це розкішна страва.

У холодному – ідеальна буженина для нарізки.

Святковий лайфхак: прикрасьте страву гранатовими зернятами або зеленню для ефектного вигляду.