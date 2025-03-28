Хумус, який може приготувати кожен

Справжній ізраїльський хумус, який може приготувати кожен!

Цей рецепт — це мій улюблений, бо він не тільки смачний, але й готується просто!

Інгредієнти:

Нут

Спеції

Оливкова олія

Сік лимонний

Запечений перець без шкіри

Часник

Кунжутна паста теж є традиційним інгредієнтом, але якщо дорого — замінюйте на запечений перець, нічого страшного.

Приготування:

Всі інгредієнти кидаємо в чашу блендера і збиваємо до ідеальної кремової консистенції. Все! Хумус готовий!

У ньому продукти не втрачають свіжість, а спеції й олія зберігають свій смак.

Завдяки GRIFON найсвіжіші інгредієнти для хумусу завжди під рукою. Так що готуйте смачні страви і не переживайте за зберігання!

Просто і смачно — насолоджуйтесь!