Хрусткі корейські корн-доги: стріт-фуд можна приготувати дома

Якщо хочеться хрусткого стріт-фуду вдома — корн-доги виручають завжди.

А з сосисками вони виходять соковиті, пружні й не розвалюються під час смаження.

Для тіста:

• Борошно пшеничне — 225 г

• Борошно універсальне — 75 г

• Сіль — 1½ ч. л.

• Цукор — 45 г

• Дріжджі сухі — 6 г

• Яйце — 1 шт

• Тепла вода — 160 мл

Начинка:

• Сосиски з яловичини — 3 шт (розрізати навпіл)

• Моцарела (брусочками)

Панірування:

• Панко сухарі

• Картопля — 2 шт (дрібний кубик)

• Крохмаль — 2 ст. л.

Соус:

• Трішки цукру

• Кетчуп

• Гірчиця

Спосіб приготування:

1. Збийте яйце з цукром і дріжджами. Додайте обидва види борошна, сіль і воду. Замісіть м’яке липке тісто, накрийте й залиште на 1 годину.

2. Наріжте картоплю кубиком. Проваріть 3–4 хв, остудіть, обсипте крохмалем.

3. Сосиски та моцарелу наріжте однаковими шматочками. Насадіть на шпажку: спочатку сосиска, потім сир.

4. Обмокніть шпажку в тісто, щоб повністю покрити начинку.

Обваляйте у панко + картопляних кубиках.

5. Смажте в розігрітому маслі до золотистої скоринки. Потім зменшіть вогонь і доготуйте всередині.

6. Посипте дрібкою цукру.

Полийте кетчупом та гірчицею.