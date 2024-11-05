Хрусткі чебуреки на воді з сиром з доступних інгредієнтів

Хрусткі, рум’яні, з тягучим сиром. А готуються на воді та з доступних інгредієнтів.

Інгредієнти:

• Мінеральна вода;

• Борошно;

• Цукор;

• Олія;

• Сир голландський;

• Чедер;

• Сир Брі;

• Пармезан.

Спосіб приготування:

1. Змішати воду, борошно, цукор та олію й замісити тісто.

2. Загорнути його в харчову плівку й дати відпочити. Тим часом натерти сир.

3. Потім тісто розділити на частини й розкачати в тонкі круги.

4. Викласти сирне "асорті" на тісто й скріпити краї, як на відео.

5. Смажити в розігрітій олії до золотистої скоринки.

СМАЧНОГО.