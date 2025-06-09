Холодник літній: кращий за окрошку

Холодник літній

Краще за будь-яку окрошку, бо запечений буряк дає трішки солодкавості й щільності супу, а також багатий, насичений та незрівнянний колір! Діти будуть у захваті.

Інгредієнти на 3 великі порції

2 середніх запечених буряки;

1 середній огірок;

3 варені яйця;

2–3 редиски;

500 г курячого бульйону;

1 смажене куряче філе;

зелена цибуля, петрушка, кріп;

2 ч. л. ніжної гірчиці;

сік 1/3 лимона;

150–180 г сметани жирністю 25%;

сіль.

У чашу блендера поміщаю запечений буряк, жовтки з варених яєць, легкий курячий чи овочевий бульйон, сіль, сік лимона, гірчицю, сметану і все збиваю до однорідної шовковистої консистенції!

Доводжу її до смаку. Використовуйте лимонний сік, сіль, гірчицю. Все має бути досить насиченим, бо гарнір буде несолоний! Основу ставлю в холодильник охолонути.

Смажену або відварену курку, редис, огірок та білки нарізаю напівсоломкою, зелень - дрібненько, і її має бути багато.

У тарілку кладу нарізані огірок, білок, курку, редис та зелень, заливаю холодним борщем і подаю. Ну дуууже смачно!

Замість курки смачно брати яловичий язик або навіть креветки!

Бурякова основа має бути не густою, але насиченою за смаком. Краще смакує холодною.

Для приємного враження від супу частину бульйону можна замінити газованою водою (додати вже після блендера). Буде незвичний ефект!

Смачного!