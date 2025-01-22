русский
Рецепти

Готуємо смачний борщ: розкриваю свої секрети

Володимир Ярославський

Готуємо смачний борщ: розкриваю свої секрети
Готуємо смачний борщ: розкриваю свої секрети

Борщ! Його знає весь світ, пишається ним кожен українець!

Я хочу розповісти вам усі мої секрети. За цим рецептом я готую борщ в моїх ресторанах, на приватних вечерях закордоном, на офіційних заходах та вдома для рідних. Історія цього борщу бере початок з мого дитинства, а зараз вона увібрала в себе весь мій досвід. І не забуваємо про нематеріальну культурну спадщину 🇺🇦

ІНГРЕДІЄНТИ:

-60г морква

-100г цибуля

-40г стебло селери

-30г перець болгарський

-50 рослинна олія

-240г буряк

-380г томати Пелаті (у власному соці)

-5г яблучний або винний оцей

-1500г (1800г) бульйону

-200г капуста білокачанна

-200г картопля

-200г квасоля відварена

-лавровий лист, сухий орегано, чорний та духмяний перці, трохи підкопченої паприки та перцю Чилі

-сіль

-20-25г цукор

-50г сало

-20г часник

-зелень петрушки та цибулі

-сметана

ГОТУЄМО:

  • обов’язково заздалегідь готуємо насичений, смачний бульйон. Я готую на яловичих реберцях (ви можете експериментувати обираючи м’ясо на свій смак)
  • нарізаю усі овочі вручну напівсоломкою, тобто за формою це пів сірника.

Чому так? це для того, щоб борщ не був як каша і щоб коли ми їмо, овочі поміщалися у ложку і не бризкали навкруги червоними плямами

  • сало просто подрібнюю з часником, можна у блендері
  • ставлю на вогонь бульйон і додаю сіль, цукор, лавровий лист, сухий орегано, мелені духмяний та чорний перці, чилі та паприку, за бажанням і доводжу до кипіння.
  • додаю підсмажку з моркви та цибулі чекаю закипання.
  • додаю картоплю подрібнену кубиком 1/1см і даємо закипіти
  • тепер кладу буряк з томатами, відварену квасолю, перемішую й одразу додаю капусту
  • я не люблю запах вареної капусти тому тоненько її ріжу і додаю останньою
  • повільно доводжу до початку кипіння, знімаю з вогню та викидаю затірку (сало)
  • перемішую, та доводжу до смаку додаючи солі та цукру.

 

Відставляю і люблю їсти вже за 15 хвилин, коли відчуваю усі овочі окремо. А моїй мамі найбільше смакує на другий день!

А тепер маленькі секрети:

-обожнюю додавати чорнослив

-Або у бульйон кидаю підкопчену суху полтавську грушу

-Окрім часнику у сало можна дати ріпчастої цибулі 

-на піст готую борщ з кількою або сушеними грибами 

А чим особливий Ваш Борщ?

Джерело:instagram.com

БлогиРецептиРецепт