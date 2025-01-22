Готуємо смачний борщ: розкриваю свої секрети

Борщ! Його знає весь світ, пишається ним кожен українець!

Я хочу розповісти вам усі мої секрети. За цим рецептом я готую борщ в моїх ресторанах, на приватних вечерях закордоном, на офіційних заходах та вдома для рідних. Історія цього борщу бере початок з мого дитинства, а зараз вона увібрала в себе весь мій досвід. І не забуваємо про нематеріальну культурну спадщину 🇺🇦

ІНГРЕДІЄНТИ:

-60г морква

-100г цибуля

-40г стебло селери

-30г перець болгарський

-50 рослинна олія

-240г буряк

-380г томати Пелаті (у власному соці)

-5г яблучний або винний оцей

-1500г (1800г) бульйону

-200г капуста білокачанна

-200г картопля

-200г квасоля відварена

-лавровий лист, сухий орегано, чорний та духмяний перці, трохи підкопченої паприки та перцю Чилі

-сіль

-20-25г цукор

-50г сало

-20г часник

-зелень петрушки та цибулі

-сметана

ГОТУЄМО:

обов’язково заздалегідь готуємо насичений, смачний бульйон. Я готую на яловичих реберцях (ви можете експериментувати обираючи м’ясо на свій смак)

нарізаю усі овочі вручну напівсоломкою, тобто за формою це пів сірника.

Чому так? це для того, щоб борщ не був як каша і щоб коли ми їмо, овочі поміщалися у ложку і не бризкали навкруги червоними плямами

сало просто подрібнюю з часником, можна у блендері

ставлю на вогонь бульйон і додаю сіль, цукор, лавровий лист, сухий орегано, мелені духмяний та чорний перці, чилі та паприку, за бажанням і доводжу до кипіння.

додаю підсмажку з моркви та цибулі чекаю закипання.

додаю картоплю подрібнену кубиком 1/1см і даємо закипіти

тепер кладу буряк з томатами, відварену квасолю, перемішую й одразу додаю капусту

я не люблю запах вареної капусти тому тоненько її ріжу і додаю останньою

повільно доводжу до початку кипіння, знімаю з вогню та викидаю затірку (сало)

перемішую, та доводжу до смаку додаючи солі та цукру.

Відставляю і люблю їсти вже за 15 хвилин, коли відчуваю усі овочі окремо. А моїй мамі найбільше смакує на другий день!

А тепер маленькі секрети:

-обожнюю додавати чорнослив

-Або у бульйон кидаю підкопчену суху полтавську грушу

-Окрім часнику у сало можна дати ріпчастої цибулі

-на піст готую борщ з кількою або сушеними грибами

А чим особливий Ваш Борщ?