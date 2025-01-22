Готуємо смачний борщ: розкриваю свої секрети
Борщ! Його знає весь світ, пишається ним кожен українець!
Я хочу розповісти вам усі мої секрети. За цим рецептом я готую борщ в моїх ресторанах, на приватних вечерях закордоном, на офіційних заходах та вдома для рідних. Історія цього борщу бере початок з мого дитинства, а зараз вона увібрала в себе весь мій досвід. І не забуваємо про нематеріальну культурну спадщину 🇺🇦
ІНГРЕДІЄНТИ:
-60г морква
-100г цибуля
-40г стебло селери
-30г перець болгарський
-50 рослинна олія
-240г буряк
-380г томати Пелаті (у власному соці)
-5г яблучний або винний оцей
-1500г (1800г) бульйону
-200г капуста білокачанна
-200г картопля
-200г квасоля відварена
-лавровий лист, сухий орегано, чорний та духмяний перці, трохи підкопченої паприки та перцю Чилі
-сіль
-20-25г цукор
-50г сало
-20г часник
-зелень петрушки та цибулі
-сметана
ГОТУЄМО:
- обов’язково заздалегідь готуємо насичений, смачний бульйон. Я готую на яловичих реберцях (ви можете експериментувати обираючи м’ясо на свій смак)
- нарізаю усі овочі вручну напівсоломкою, тобто за формою це пів сірника.
Чому так? це для того, щоб борщ не був як каша і щоб коли ми їмо, овочі поміщалися у ложку і не бризкали навкруги червоними плямами
- сало просто подрібнюю з часником, можна у блендері
- ставлю на вогонь бульйон і додаю сіль, цукор, лавровий лист, сухий орегано, мелені духмяний та чорний перці, чилі та паприку, за бажанням і доводжу до кипіння.
- додаю підсмажку з моркви та цибулі чекаю закипання.
- додаю картоплю подрібнену кубиком 1/1см і даємо закипіти
- тепер кладу буряк з томатами, відварену квасолю, перемішую й одразу додаю капусту
- я не люблю запах вареної капусти тому тоненько її ріжу і додаю останньою
- повільно доводжу до початку кипіння, знімаю з вогню та викидаю затірку (сало)
- перемішую, та доводжу до смаку додаючи солі та цукру.
Відставляю і люблю їсти вже за 15 хвилин, коли відчуваю усі овочі окремо. А моїй мамі найбільше смакує на другий день!
А тепер маленькі секрети:
-обожнюю додавати чорнослив
-Або у бульйон кидаю підкопчену суху полтавську грушу
-Окрім часнику у сало можна дати ріпчастої цибулі
-на піст готую борщ з кількою або сушеними грибами
А чим особливий Ваш Борщ?