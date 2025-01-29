Гарячий глінтвейн — це найкращий спосіб відчути зимовий настрій

Гарячий глінтвейн, як на мене, — це найкращий спосіб відчути зимовий настрій незалежно від погоди, бо за вікном не зовсім зима, але це не завадить створити її атмосферу у келиху!

ІНГРЕДІЄНТИ:

-1 пляшка сухого вина

-3 ст ложки меду

-0.5 зеленого яблука

-1 апельсин

-1/3 лимону та трохи імбиру

-2-3 палички кориці

-2 зірочки бадьяну

-3-4 шт гвоздики

ГОТУЄМО:

Приготування зазвичай легке і радісне, бо напій готується швидко і завжди вабить ароматами!

наливаю в емальовану чи стальну каструлю вино

додаю мед, спеції, половину апельсина і яблука, нарізані ломтиком

вичавлюю сік з другої половини апельсина, додаю трішки лимону або його цедру та нарізаний ломтиком імбир

довожу на середньому вогні до 60-70 градусів, щоб був гарячий, вимикаю вогонь

Накриваю кришкою чекаю ще 5-10 хвилин, щоб настоявсь

П’ю гарячим.

Вино можна брати й червоне і біле, але обов’язково сухе

Мед можна замінити на цукор

Спеції беріть за своїм смаком, але цілі не молоті

Не кип’ятіть напій