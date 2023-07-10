Гороскоп на тиждень: Три знаки зодіаку підкорять оточуючих своїми навичками спілкування

У великому царстві астрології небесні тіла впливають різні аспекти нашого життя. UAportal підготував проникливі гороскопи на тиждень 10-16 липня, що проливають світло на вплив планетарних вирівнювань на три знаки зодіаку.

Козеріг

Під космічним керівництвом Місяця у Козерогові люди, які народилися під цим знаком, відчують, що їхній голос звучить щиро та переконано. Цього тижня Козероги зазнають небесного сплеску, який посилить їхні комунікативні навички та виразні здібності. Слова ллються без зусиль, несуть глибоке значення і захоплюють аудиторію.

В особистій чи професійній сфері ясність думки та красномовство Козерогів залишають незабутнє враження. Ця сприятлива відповідність спонукає Козерогів брати участь у змістовних бесідах, формулювати свої ідеї та встановлювати глибокі зв'язки з іншими людьми.

Водолій

Оскільки Північний вузол знаходиться у Водолії, космос наділяє цей знак даром ефективного спілкування та самовираження. Водолії опиняються в центрі яскравих взаємодій, легко передаючи свої думки та емоції іншим. Слова стають засобом зв'язку та розуміння, дозволяючи Водоліям встановлювати значущі зв'язки та розширювати коло спілкування.

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Цього тижня небесні сили надихають Водоліїв ділитися своїми унікальними поглядами та новаторськими ідеями, сприяючи відкритому діалогу та надихаючи на позитивні зміни в особистих та професійних стосунках.

Риби

Під керівництвом Південного вузла в Рибах люди, що народилися під цим знаком, відчувають глибокий зв'язок зі своїм внутрішнім світом, посилюючи свої комунікативні та експресивні здібності. Цього тижня Риби знайдуть втіху та натхнення у самоаналізі, дозволяючи своїм емоціям вільно текти через різні форми художнього самовираження.

Через музику, лист чи інші творчі засоби Риби передають свої найглибші почуття, дозволяючи іншим зазирнути у свій багатий внутрішній світ. Це небесне з'єднання запрошує Риб розділити свою емоційну подорож з іншими, сприяючи співпереживанню та розумінню у їхніх стосунках.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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