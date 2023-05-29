Гороскоп на 29 травня для Овна, Тельця та Близнюків: робіть сміливі кроки

UAportal підготував гороскоп на 29 травня для знаків зодіаку Овен, Телець та Близнюки. В останній понеділок травня слід звернути увагу на інтуїцію.

Овен

Скористайтеся яскравою енергією цього дня та спрямуйте її на інноваційні пошуки. Художній проєкт чи нове хобі можуть розпалити вашу пристрасть та підштовхнути творче самовираження. Довіртеся своїм інстинктам і дайте волю уяві. З цікавим розумом ви виявите приховані перлини у несподіваних місцях.

Коли ви почнете рух до своїх цілей, чекайте на приплив натхнення та мотивації. Космос підтримує ваші амбіції, спонукаючи робити сміливі кроки вперед. Залишайтеся зосередженими та рішучими, і ви станете свідками прогресу та проривів, які наблизять до бажаної мети.

Телець

Телець, ви налаштовані на ніжний шепіт Всесвіту. Ваша інтуїція загострена, що дозволяє вам долати життєві невизначеності з витонченістю та ясністю. Приділіть час самоаналізу та прислухайтеся до мудрості в собі. Довіряйте своїй інтуїції та дозвольте їй спрямовувати вас до повноцінного досвіду.

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Космічні енергії спонукають вас зв'язатися та відновити стосунки з друзями з минулого. Ностальгія наповнює повітря, і ви знайдете втіху та радість у спогадах про спільні події. Скористайтеся можливістю поглибити зв'язки та відродити стосунки, які займають особливе місце у вашому серці.

Близнюки

Близнюки, ваша природна багатогранність та здатність до адаптації сяє у всій красі. Прийміть калейдоскоп вражень, які приходять на ваш шлях і знайдіть радість у різноманітності життя. Залишайтеся відкритими та приймайте нові ідеї, погляди та культури. Всесвіт надихає вас розширити горизонти та відправитися у захоплюючі пригоди.

Серед життєвої метушні ви відчуєте моменти глибокої ясності та розуміння. Ваша інтелектуальна майстерність узгоджується з емоційною проникливістю, що дозволить вам побачити ситуацію під новим ракурсом. Скористайтеся цими одкровеннями для прийняття зважених рішень та створення гармонійних стосунків.

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