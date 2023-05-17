Гороскоп на 17 травня для Терезів, Стрільця та Скорпіона: займіться благодійністю

UAportal підготував гороскопи для Терезів, Скорпіона та Стрільця на 17 травня. У цей день слід видалити відпочинок.

Терези

Під впливом зірок Терези, швидше за все, відчують себе особливо натхненними та творчими. Це чудовий день для реалізації будь-яких мистецьких чи творчих проєктів, які ви постійно відкладали. Не зациклюйтесь на деталях та зосередьтеся на загальній картині.

Хоча Терези можуть почуватися особливо натхненними та творчими, важливо не забувати знаходити час для відпочинку та відновлення сил. Обов'язково робіть перерви протягом дня, щоб не перегоріти.

Скорпіон

Скорпіони можуть відчути себе цього дня більш інтроспективними, ніж зазвичай. Приділіть час роздумам про свої цілі та прагнення та подумайте, чи потрібно вам щось змінити для їх досягнення. Можливо, ви зрозумієте, що настав час відпустити старі шаблони та моделі поведінки, які стримують вас.

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Для Скорпіонів, які почуваються застряглими у творчому плані, цей день може стати днем, коли настане натхнення. Будьте відкриті та готові пробувати нове, навіть якщо воно здається вам таким, що виходить за рамки вашої зони комфорту.

Стрілець

Під впливом зірок Стрільці можуть відчути сильне бажання допомогти іншим. Це чудовий день, щоб присвятити свій час добровольцям чи пожертвувати на благодійні цілі. Ви можете виявити, що допомога іншим приносить вам задоволення.

Стрільці, які шукають можливості допомогти іншим, можуть виявити, що вони з'являються впродовж дня. Слідкуйте за тим, як простягнути руку допомоги або запропонувати підтримку, навіть якщо це просто добре слово або увага. Вашу щедрість буде оцінено!

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