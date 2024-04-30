Гірчиця: нетрадиційні способи застосування в домашніх умовах

Гірчиця, основний продукт багатьох людей на кухні, має дивовижний потенціал за межами свого традиційного кулінарного використання. UAportal з'ясував, що вона може мати користь для різних побутових потреб.

Плямовивідник

Гірчицю слід використовувати як натуральний засіб для виведення плям з тканин. Невелику кількість гірчиці нанесіть на забруднену ділянку, залиште на кілька хвилин, а потім обережно промокніть вологою ганчіркою, поки пляма не зникне.

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Потім промийте тканину водою, щоб видалити залишки гірчиці, і побачите, наскільки ефективно цей простий спосіб виводить складні плями.

Освіжувач кімнати

Поставте невелику миску з гірчичною пастою в кімнаті, і ви зможете природним чином освіжити простір, оскільки гірчиця має здатність поглинати і нейтралізувати запахи. Для постійного контролю запаху гірчичну пасту слід замінювати кожні кілька тижнів.

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