Де в будинку краще не сидіти: Місця, яких варто остерігатися

Енергія в наших домівках накопичується від присутності їхніх мешканців, роблячи це місце важливим простором, де людина шукає розради та вразливості. UAportal розповів, що існують різні повір'я щодо певних зон у наших оселях, де не бажано затримуватися чи відпочивати протягом тривалого часу через ймовірні наслідки.

Поріг

Перш за все, поріг виділяється як незвичне і символічно заряджене місце, що означає перехід між двома світами. Вважається, що перебування між зовнішнім і внутрішнім просторами будинку робить людину вразливою до негативної енергії. Це може вплинути на загальний стан здоров'я і прокласти шлях до життєвих перешкод.

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Підвіконня

Ще одне місце, де варто бути обережним - підвіконня. Самотніх людей, зокрема, застерігають від тривалого перебування біля вікон. Існує думка, що ті, хто постійно займає цей простір, можуть несвідомо подовжувати період особистої самотності.

Стіл

Звісно, не слід піддаватися спокусі сісти чи відпочити на столі. Це виходить за рамки простого порушення пристойності. Наші предки мудро проповідували, що, сідаючи на стіл, людина мимоволі накликає нещастя на всіх мешканців будинку, одночасно наражаючи себе на ризик зубожіння.

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