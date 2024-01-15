Де варто зберігати брудну білизну: Корисні поради

Брудна білизна може швидко накопичуватися, і випрати все одразу стає складно. Як наслідок, багато домогосподарок зберігають забруднені речі у ванній кімнаті до того часу, коли настане день прання.

Однак така практика зберігання може бути не найоптимальнішим рішенням. UAportal розповідає, як зберігати брудну білизну.

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Не зберігайте брудну білизну в закритому контейнері

Однією з поширених помилок деяких господинь є зберігання білизни в повністю закритому контейнері, наприклад, у кошику для білизни. На жаль, це може призвести до появи затхлого запаху через відсутність вентиляції.

Крім того, якщо одяг залишається в такому закритому середовищі протягом тривалого періоду, шкірний жир може поглинатися тканиною, що призводить до псування матеріалу.

Як правильно зберігати брудну білизну

Щоб уникнути цих неприємних наслідків, господарям важливо розглянути альтернативні варіанти зберігання. Наполегливо рекомендуємо придбати кошик для білизни з вбудованою вентиляцією. Обирайте контейнер із сітчастою конструкцією, що дозволяє повітрю вільно циркулювати. Це просте доповнення забезпечує належний повітрообмін і запобігає появі неприємних запахів.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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