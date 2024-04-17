Де не варто зберігати віник: народні прикмети та забобони

У різних народних прислів'ях велике значення надається розташуванню віника в домі. Він може притягувати як позитивні, так і негативні сили. UAportal розповів, що для того, аби віник залишався символом удачі, а не неприємностей, господині важливо дотримуватися правильних правил зберігання.

Ванна кімната

Не варто ставити віник у ванній кімнаті або туалеті. Дотримуючись традиційних вірувань, зберігання його в місцях, пов'язаних з гігієною, може негативно вплинути на здоров'я членів родини.

Читайте також: Забобони про вагітних: чи варто в них вірити

Вітальня

Народні забобони також не рекомендують тримати віник у вітальні. Вважається, що зберігання його в цьому приміщенні може спричинити сімейні негаразди, що потенційно може призвести до конфліктів між подружжям та напружених стосунків між членами сім'ї.

За зачиненими дверима

Хоча може виникнути спокуса зберігати віник за часто зачиненими дверима, наприклад, тими, що ведуть на кухню або в спальню, прикмети не рекомендують цього робити. Вважається, що таке зберігання виснажує його позитивну енергетику, що слугує стримуючим фактором.

Нагадаємо, якщо у вас розбилось дзеркало, необхідно правильно прибрати уламки, щоб не притягнути біду. UAportal розповів, як безпечно діяти в цій ситуації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!