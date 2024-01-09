Де не слід залишати автомобіль взимку: поради щодо паркування

UAportal підготував важливі поради, для автомобілістів. Дізнайтеся, як безпечно паркуватися взимку, щоб не пошкодити свій автомобіль.

Пагорби або схили

Коли справа доходить до паркування взимку, дуже важливо не залишати автомобіль на пагорбах або схилах. Ожеледиця може призвести до зісковзування автомобіля зі схилу, що може стати причиною аварії. Замість цього обирайте рівну поверхню, щоб запобігти ковзанню автомобіля.

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Снігові завали

Також слід уникати паркування біля снігових завалів. Ці кучугури можуть перешкоджати видимості та підвищувати ризик отримання ударів або подряпин на автомобілі.

Під деревами або будівлями

Вага снігу або льоду може призвести до того, він почне ламати гілки на деревах чи зісковзувати з даху будинків. Також на дахах будинків можуть утворюватися бурульки, які з часом можуть впасти на автомобіль.

Поблизу доріг

Бажано уникати паркування поблизу доріг. Сіль та хімікати, що використовуються для танення льоду, можуть призвести до появи іржі та корозії на кузові та ходових частинах автомобіля.

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