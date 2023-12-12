Де не слід зберігати гроші: Народні прикмети

Вважається, що приховування банкнот у деяких місцях може накликати на сім'ю фінансові труднощі, тому слід бути обережним. UAportal розповів, що ж це за місця, які не підходять для зберігання купюр і монет.

Книги

Намагаючись приховати свої гроші, багато людей зберігають банкноти в книгах. Хоча це може здатися безпечним місцем, але згідно із віруваннями, цього робити не варто, оскільки вважається, що така дія може призвести до непередбачуваних і значних витрат, особливо якщо зміст книги стосується трагічних подій.

Читайте також: Як залучити фінансовий достаток за допомогою фен-шуй

Матрац

Ховати гроші в матрац є поширеною практикою, але вона також має негативне значення. Повір'я стверджують, що фінансові купюри не повинні зберігатися там, де людина тривалий час відпочиває. Розслаблена і спокійна атмосфера навколо матраца може призвести до уповільнення накопичення коштів.

Біля вхідних дверей

Не рекомендується також розміщувати гроші біля входу у квартиру. Вважається, що зберігання купюр у безпосередній близькості до вхідних дверей може спровокувати фінансові труднощі.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!