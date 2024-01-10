Де можна використовувати муку, окрім кулінарії: 3 цікавих лайфхаки

Борошно, звичайний кухонний продукт, який має більше застосувань, ніж здається на перший погляд. UAportal розповів, що окрім приготування смачної випічки, існують приховані хитрощі, про які знають лише досвідчені господині.

Відмийте мийку

Вигляд металевої мийки може швидко втратити свій зовнішній вигляд. Однак є просте рішення. Почніть з розведення однієї частини оцту в чотирьох частинах харчової соди, щоб створити ефективний засіб для чищення.

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Нанесіть цю суміш на поверхню раковини, а потім посипте її шаром пшеничного борошна. Відполіруйте ним раковину, щоб повернути їй привабливий вигляд. Наостанок не забудьте прибрати залишки борошна, щоб запобігти засміченню труб.

Боротьба з мурахами

Боротьба з мурахами може бути постійною проблемою, але досвідчені господині мають секретну зброю: кукурудзяне борошно. Визначте місця, де мурах найбільш, і розкидайте його в цих місцях. Цей несподіваний інгредієнт є смертельною отрутою для мурах.

Борошно для краси

Борошно має дивовижні переваги для догляду за шкірою, про які багато хто не знає. Спробуйте змішати борошно з вершками або трав'яним відваром, щоб отримати натуральну маску для обличчя.

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