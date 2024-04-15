Гармонія на городі: вибір оптимальних сусідів для росту капусти

Коли справа доходить до посадки капусти, вибір відповідних рослин-сусідів має вирішальне значення. UAportal рекомендує ідеальних компаньйонів для вирощування поряд з цією рослиною.

Посадка кропу поруч з капустою слугує природним відлякувачем гусениць, а також надає овочу унікальний і приємний аромат. Розміщення буряка поряд забезпечує взаємну підтримку і живлення на біохімічному рівні.

Селера – ця рослина діє як природний репелент проти хрестоцвітих блішок, які пошкоджують посіви капусти і потенційно впливають на врожайність. Сильний аромат, який випромінюють м'ята і полин, відлякує різних комах, не даючи їм пошкодити капусту.

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Крім того, рекомендується висаджувати чорнобривці поруч з капустою. Ці яскраві квіти не тільки покращують візуальну привабливість ваших грядок, але й діють як практичний захисний механізм. Чорнобривці відлякують цілий ряд шкідників, таких як моль, метелики, капустянка, попелиця, нематоди та грибки, захищаючи вашу капусту.

Однак рекомендується уникати посадки цибулі поряд з капустою. Ці дві культури мають різні вимоги до поливу та догляду, що перешкоджає їхньому росту та розвитку в безпосередній близькості одна від одної.

Помідори і капуста сприйнятливі до схожих шкідників, що робить їх менш сумісними сусідами. Не рекомендується висаджувати їх на одній грядці у відкритому ґрунті, навіть якщо висаджувати в різні сезони. Виняток може бути зроблено для спільної посадки в теплиці, за умови, що між ними буде плівковий бар'єр.

Тим не менш, кабачки та горох вважаються безпечним вибором для вирощування поруч з капустою і можуть добре розвиватися разом. Вирощування цих рослин-супутників поряд з капустою може призвести до отримання більшого врожаю.

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