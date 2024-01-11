Фрази, яких слід уникати у спілкуванні з керівництвом: Корисні лайфхаки

Підтримувати професіоналізм у своїй мові та спілкуванні з керівництвом має важливе значення для підлеглих. Навіть ненавмисно вимовлена проста фраза може негативно вплинути на вашу репутацію. Щоб цього не сталося, UAportal розповів, яких фраз слід уникати в розмові з керівництвом.

"Це не моя вина. Це зробив мій колега"

Звинувачувати інших і намагатися перекласти відповідальність – нерозумно і незріло. Не вдавайтеся до таких виправдань. Якщо ви справді не припустилися помилки, про яку йдеться, повідомте про свою невинність керівнику, не втягуючи в це жодного з колег.

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"Я шукаю нову роботу"

Хоча роботодавці знають, що працівники можуть розглядати інші можливості працевлаштування, не рекомендується відкрито заявляти про наміри. Повідомлення про пошук роботи може бути сприйняте як неповага та нелояльність. Натомість зберігайте професіоналізм, тримаючи такі питання в таємниці, повідомте свого керівника за два тижні, тільки якщо ви отримали посаду в іншій компанії.

"Це не входить до моїх посадових обов'язків"

Натяк на те, що завдання виходить за межі ваших обов'язків, свідчить про небажання співпрацювати. Навіть якщо ви не впевнені у виконанні певного завдання, демонструйте готовність вчитися та адаптуватися. Відкрите висловлення небажання брати участь у виконанні нових обов'язків може створити враження, що ви чините опір змінам або не маєте командного мислення.

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