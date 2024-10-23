Французський цибулевий суп: класичний рецепт
Цибулевий суп, справжня Французька кухня!
Ось класичний рецепт цибулевого супу:
Інгредієнти:
• 5-6 середніх цибулин
• 50 г вершкового масла
• 1 столова ложка оливкової олії
• 1 літр яловичого або курячого бульйону
• 150 мл білого сухого вина (за бажанням)
• 1 столова ложка борошна
• 1 лавровий лист
• 2-3 гілочки чебрецю
• Сіль і чорний перець за смаком
• 100 г твердого сиру (наприклад, Грюйер або Пармезан)
• 4-6 шматочків багета або батона
Приготування:
1. Розтопіть вершкове масло з оливковою олією у великій каструлі на середньому вогні.
2. Додайте нарізану тонкими кільцями цибулю і смажте на повільному вогні приблизно 30-40 хвилин, часто помішуючи, поки вона не стане золотистою і карамелізованою.
3. Додайте борошно і добре перемішайте, смажте ще 1-2 хвилини.
4. Влийте біле вино (якщо використовуєте) і дайте йому випаруватися протягом кількох хвилин.
5. Влийте бульйон, додайте лавровий лист, чебрець, сіль і перець. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 20-30 хвилин.
6. Підсмажте шматочки багета або батона в духовці до золотистої скоринки.
7. Натерті шматочки сиру покладіть на багет і знову запечіть, поки сир не розплавиться.
8. Перед подачею налийте суп у тарілки, покладіть зверху скибочку підсмаженого хліба з сиром.
Смачного! Готуйте з любов’ю