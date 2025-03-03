Фокача: легкий рецепт

Обожнюю власноруч приготований хліб. Звісно, найулюбленіший — на заквасці, але й простий італійський хрусткий теж смакую із задоволенням!

Тож ділюся ще одним улюбленим рецептом. Він точно вартий збереження! А якщо приготуєте, розповідайте, як вийшло — буде цікаво почути враження.

500 г хлібного борошна

100 г цільнозернового борошна

500–525 г води

40 г меду

15–20 г свіжих дріжджів

30 + 30 г олії

10 + 3 г солі

Оливки, томати, розмарин

У ледь теплій воді розчиняю свіжі дріжджі, мед і даю трохи часу для активації дріжджів — 15 хв. Додаю 30 г оливкової олії, усе борошно та сіль і швидко замішую досить рідке тісто. Достатньо просто швидко все розмішати. Накриваю щільно рушником чи плівкою. І далі кожні 30–40 хв (залежно від температури у вас) "складаю тісто": прямо в мисці, мокрими руками витягую один край тіста й складаю наверх, і так із 4-х сторін. Накриваю та повторюю так 3-4 рази.

Коли тісто збільшилося, стало гладким, красивим і трохи тягучим, беру деко, кладу пергамент, змащую його олією й викладаю тісто. Трохи розтягую по формі, накриваю ще деком і даю добре підійти — це приблизно 1-1,5 год.

На тісто виливаю другу частину олії — 30 г.

Обережно розкритими пальцями роблю заглиблення, одночасно поправляю тісто по всій формі. Додаю оливки, томати, розмарин і посипаю 3–4 г солі у пластівцях.

Ставлю у попередньо нагріту духовку до 180°C (верх-низ) і випікаю близько 40–45 хв. Тісто у нас збільшеної гідратації, тому бажано перевірити температуру всередині — готове тісто має бути 100°C (як і хліб).

Звертайте увагу на кількість білка в борошні — для гарного результату потрібно "сильне" хлібне борошно з вмістом білка більше ніж 13%.

Витримка на ніч покращує смак: коли тісто готове в мисці, поставте його на ніч у холодильник (чи на балкон). У такому разі беріть трохи менше дріжджів — 10–12 г. Після холоду на деко може знадобитися більше часу на підйом.

Беріть улюблену олію

Сіль у тісто краще морська, пластівці — дуже круті у Дрогобицької солі.

Свіжі дріжджі можна замінити на сухі (3:1), але мені краще свіжі.