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Фізичною активністю необхідна для нормального існування. 10-15 хвилин зарядки творять дива

Аніта Луценко

Фізичною активністю необхідна для нормального існування. 10-15 хвилин зарядки творять дива
Фізичною активністю необхідна для нормального існування. 10-15 хвилин зарядки творять дива

Ми знаходимося в такій точці розвитку людства, коли ми вже не можемо розглядати питання: займатися фізичною активністю чи ні. Це просто необхідність для нормального існування і функціонування, як фізичного так і ментального.

  • підвищує стресостійкість
  • знижує напругу
  •  запобігає хворобам
  •  зберігає основні функції тіла
  •  дозволяє набирати мінімальну активність , що забеспечує нормальну роботу всього організму
  •  надає відчуття опори в житті

Яка активність? Не важливо! Якась! 10-15 хвилин зарядки творять дива. В прямому сенсі. В це важко повірити, можна тільки перевірити)

Джерело:instagram.com

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