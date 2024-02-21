Лютневий повний місяць вплине на водні знаки зодіаку

З наближенням лютневого повного місяця астролог Кайл Томас припускає, що ми відчуватимемо поєднання різноманітних енергій. Цей Сніговий Місяць досягне свого піку 24 лютого.

В астрології повний місяць символізує поворотні моменти, кульмінації, завершення або пробудження. Вплив їх енергії можна відчути не тільки в день повного місяця, а й за три дні до і після нього. Цього місяця повний Місяць сяє у практичному, приземленому знаку зодіаку Діви у 5 градусах.

Томас попереджає, що ця повня може принести суміш складних енергій. Деякі супутні протверезні впливи можуть призвести до серйозних проблем, почуття депресії, потенційного розриву відносин або моментів ізоляції.

UAportal підготував гороскоп для Рака, Скорпіона та Риб. Дізнайтеся про вплив лютневого повного місяця на водні знаки зодіаку.

Рак (21 червня – 22 липня)

Це час для вас зробити стрибок віри. Хоча ви виношуєте великі ідеї та відчуваєте бажання досліджувати нові напрямки, несподівані події у вашому повсякденному житті можуть перевернути все з ніг на голову.

Ви можете відчути напруженість навколо проєктів, пов'язаних з комунікацією, або тертя з сусідом, другом або братом/сестрою. Замість того, щоб звинувачувати один одного, спробуйте встановити справжній зв'язок та сприяти взаєморозумінню.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Захопливі події, вечірки або зустрічі з друзями можуть прикрасити ваші дні, а нещодавні досягнення нададуть вам життєвих сил. Однак будьте обережні з можливими плітками, особливо пов'язаними з вашим особистим життям, дітьми чи творчим проєктом.

Між вашим романтичним партнером та другом може виникнути напруженість, що може спричинити ревнощі. Шукайте способи пом'якшити драму і допоможіть іншим зрозуміти, що можна досягти гармонійних рішень.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Під час цього повного Місяця на перший план виходять стосунки, хай то любовні чи ділові. Ви можете бути готові зробити наступний крок або можуть виникнути емоційні потрясіння.

Це може призвести до глибшого зв'язку з будь-ким, але також може призвести до розлучення. Пам'ятайте, що іноді рухатися вперед означає залишати позаду ситуації, які вам не служать, прокладаючи шлях до ще більшого досвіду.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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