Лютнева повня: що Місяць обіцяє для повітряних знаків зодіаку

Приготуйтеся до небесного видовища, коли ми насолоджуватимемося сяйвом лютневого повного місяця, відомого як Сніжний Місяць. Це місячне сяйво, яке настане 24 лютого, має значення для всіх знаків зодіаку.

За словами відомого астролога Кайла Томаса, ця повня означає суміш енергій. Перебуваючи в практичному та ефективному знаку зодіаку Діва (5 градусів), ця повня знаменує собою переломний момент, кульмінацію чи пробудження у різних аспектах нашого життя.

Хоча ця небесна подія пропонує можливості для зростання, можуть з'явитися виклики та протверезні енергії. Томас попереджає, що ми маємо бути готові до потенційних перешкод, таких як серйозні виклики, почуття депресії, розриви та навіть ізоляція. Однак серед цих випробувань є надія.

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Терезів та Водолія. Дізнайтеся про вплив лютневого повного місяця на повітряні знаки зодіаку.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Коли ваші кар'єрні прагнення набирають обертів, вплив повного Місяця може змістити вашу увагу на домашнє життя. Будьте готові до потенційно тривожних новин, оскільки можуть знадобитися корективи та контроль над збитками. Пам'ятайте, що адаптивність – це ваш сильний бік, і ви зможете впоратися з будь-якими викликами, які з'являться на вашому шляху.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Чи відчуваєте себе виснаженими та пригніченими? Лютневий повний місяць закликає вас розставити пріоритети у турботі про себе та задовольнити свої найпотаємніші потреби.

Зробіть крок назад, щоб перезарядитись та розслабитися. Уникайте надмірних навантажень, оскільки це може призвести до хвороби. Використовуйте цей час для роздумів та пошуку справжнього спокою серед хаосу.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Під час цього повного місяця у ваших відносинах або партнерстві можуть виникнути невідповідності та розбіжності. Незалежно від того, чи це стосується самооцінки або того, як ви і ваш партнер вносите свій внесок, важливо вирішувати ці питання зі співчуттям.

Фінансові справи також можуть не відповідати вашим очікуванням. Рухайтеся вперед рішуче, але робіть це, зберігаючи дружній настрій для кращого розуміння та вирішення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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