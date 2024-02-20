Лютневий повний місяць: Три знаки зодіаку розблокують небесні енергії

Наближається лютневий повний місяць – чарівне явище, відоме як Сніжний Місяць. Досягши свого піку о 7:30 ранку за східним часом 24 лютого, вона обіцяє багато енергій.

Відомий астролог Кайл Томас ділиться своїми міркуваннями про майбутнє місячне сяйво. Він пояснює, що повний місяць знаменує собою переломні моменти, кульмінації та потенціал для пробудження, а його вплив зберігається в атмосфері протягом трьох днів до і після його вершини.

Небесне почуття, про яке йдеться, розгортається у практичному, приземленому знаку зодіаку Діва (5 градусів). Томас підкреслює, що майбутня повня принесе багатогранну суміш енергій, поєднуючи в собі як протверезні, так і більш підбадьорливі впливи. Зараз можливе прийняття серйозних викликів, потенційна депресія, розрив відносин або навіть ізоляція.

UAportal підготував гороскоп для Тельця, Діви та Козорога. Дізнайтеся про вплив лютневої повні на земляні знаки зодіаку.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Для вас, Тельці, кохання все ще витає в повітрі. Приготуйтеся до сплеску пристрасті, романтики та сміху у вашому житті під час цієї фази повного місяця.

Томас натякає на виняткову можливість нових зустрічей, які, можливо, прокладуть шлях до зв'язку зі спорідненою душею. Скористайтеся енергією моменту та вирушайте на незабутні побачення.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Будьте готові до певного занепокоєння з боку навколишніх вас, можливо, навіть вашого партнера. Можливо, вони не поставили у пріоритет ваші потаємні бажання та прагнення, дозволивши конфлікту розгорітися.

Допоможіть порозумітися, висловлюючи свої почуття і використовуючи свої вражаючі навички ведення переговорів. Цей період стане для вас вирішальним переломним моментом, тому цільтеся високо і шукайте свої прагнення серед зірок.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Ваш інтелект та ідеї розширюються, змушуючи вас вивчити нові горизонти. Наближаючись до кульмінації інтелектуальних проєктів, можливостей для подорожей, академічних занять чи медіапідприємств, будьте уважні до деталей.

Майте на увазі, що на цьому шляху можна зіткнутися з незначними перешкодами. Однак, маючи стійкість та увагу до дрібного шрифту, ви зможете їх подолати. Зверніться за юридичною підтримкою або порадою до професіоналів, яким ви довіряєте, щоб забезпечити успішний результат.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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