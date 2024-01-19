Факти про криптовалюту, які повинен знати кожен

Криптовалюта, загадкова сфера, яка привернула увагу багатьох, залишається предметом інтриг та досліджень. UAportal підготував п'ять фактів про неї, які варто знати.

Обмежена кількість

Як і золото чи нафта, криптовалюта – це обмежений ресурс. На відміну від традиційних варіантів, їх пропозиція з часом зменшується, що призводить до зростання їхньої вартості. Інвестори усвідомлюють, що кількість біткоїнів та інших криптовалют врешті-решт закінчиться.

Таємниця походження

Походження біткоїна залишається таємницею. Ніхто чітко не знає, хто розробив цю віртуальну валюту. Людина, яка стоїть за біткоїном, відома як Сатоші Накамото, хоча його справжнє ім'я залишається невідомим. Існує думка, що ім'я творця є абревіатурою компаній – Samsung-Toshiba-Nakamichi-Motorola.

Різноманітність валют

Бажання взяти участь у торгівлі призвело до появи понад 5 000 різних цифрових валют. Звичайно, більшість з них фактично не мають ніякої цінності і не матимуть у майбутньому, хоча деякі з них все ж таки мають справжню цінність. Серед величезного різноманіття існують і креативні, такі як Coinye (названа на честь Каньє Веста), PizzaCoin та Cabbage.

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Домінування Китаю

Як не дивно, але Китай є лідером у майнінгу, контролюючи приблизно 75% майнінгової мережі. Майнінг передбачає перевірку транзакцій перед додаванням їх до реєстру блокчейну. Ця прибуткова частина бізнесу відіграє важливу роль у домінуванні Китаю в криптовалютній сфері.

Податок на криптовалюту

Цифрові кошти також оподатковується, залежно від країни проживання. Податкове законодавство щодо прибутку від криптовалют відрізняється в різних країнах. Наприклад, у США податкова служба успішно отримала від Coinbase інформацію про понад 14 000 користувачів які мали річні транзакції на суму понад $20 000 в період з 2013 по 2015 рік.

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