Факти про чипси: Чому пачка завжди напівпуста

Смачні та хрусткі чипси є одним із найпопулярніших перекусів по всьому світу. Від їхнього походження до процесу зберігання – UAportal підготував захоплюючі факти про цей снек.

Історія виникнення

Вірите чи ні, але картопляні чипси з'явилися завдяки незадоволеному відвідувачу ресторану в Саратога-Спрінгс у 1853 році. Цей невгамовний відвідувач скаржився на товщину картоплі фрі, наполягаючи на тому, що вона занадто груба.

Розлютившись, шеф-кухар у відповідь нарізав картоплю ніжними, несумісними з виделкою шматочками і підсмажив їх. Так, немов за помахом руки долі, з'явилися спокусливі картопляні чипси.

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Чому пакет завжди напівпустий

Коли ви відкриваєте пакунок з чипсами і виявляєте велику кількість повітря, це може розчаровувати. Однак цей, на перший погляд, порожній простір слугує важливим цілям.

По-перше, це забезпечує захист чипсів під час транспортування, оберігаючи їх від розбиття. Крім того, більша частина повітря складається з азоту, який використовується для збереження свіжості чипсів протягом тривалого часу.

Найбільша у світі пачка чипсів

У 2013 році компанія Corkers Crisps досягла вражаючого успіху, виготовивши найбільшу пачку картопляних чипсів, яка коли-небудь була зафіксована. Цей гігантський мішок заввишки п'ять з половиною метрів, вмістив у себе 2 515 чипсів, що вражає уяву. Ще більше вражає те, що ці чипси були виготовлені однією партією, що зайняло приголомшливі 17 годин.

Припинення виготовлення чипсів під час Другої світової війни

Друга світова війна відкрила суворі часи, що призвело до того, що влада почала сприймати чипси як "несуттєві" продукти харчування під час продовольчих пайків. Виробництво припинилося по всій країні, що призвело до незадоволення американців, які прагнули отримати улюблену закуску. Зрештою, під зростаючим тиском народних мас виготовлення чипсів відновилося.

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