Цей знак зодіаку чекають труднощі у навчанні та проблеми зі здоров'ям: гороскоп на 2024 рік

UAportal підготував гороскоп для Терезів на 2024 рік. Дізнайтеся, як навантаження нових обов'язків вплине на цей знак зодіаку.

Навчання

Терези зіткнуться з труднощами у навчанні та початку нових справ. Ці проблеми виникнуть із квітня по червень, коли невпевненість у собі та проблеми з концентрацією уваги можуть перешкодити їх просуванню вперед. Крім того, у вересні Терези відчують себе перевантаженими новими обов'язками і намагатимуться адаптуватися до незнайомого навчального середовища.

Здоров'я

Терезам важливо бути уважними до свого здоров'я. З березня до травня у них виникатимуть періодичні проблеми зі здоров'ям, особливо пов'язані з дихальною системою. У цей час дуже важливо вчасно звернутися до лікаря, щоб усунути симптоми, які можуть виникнути.

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Робота

Терези зіткнуться з труднощами на роботі. У період з липня по жовтень виникатимуть конфлікти з колегами чи начальством, що вимагатиме від них делікатного звернення у непростих ситуаціях. Крім того, у листопаді та грудні Терезам дадуть складні завдання або проєкти, які спочатку здадуться непосильними.

Обман

Терези зазнають спокуси чи бажання вчинити нечесно щодо друга, чи партнера. Ці почуття виникатимуть через труднощі у спілкуванні, які супроводжуватимуться властивою їм нерішучістю. З березня по червень Терезам буде важко чесно висловлювати свої думки, що потенційно може призвести до роздумів про нечесні дії, щоб уникнути конфронтації.

Творча криза

Терези зіткнуться з творчою кризою, яка призведе до почуття апатії та небажання працювати або самовиражатися. Ця криза буде пов'язана з характерною для них нерішучістю та схильністю до переосмислення, що призводить до невпевненості у своїх здібностях та творчому потенціалі. Щоб подолати це, варто оточити себе людьми, що підтримують і надихають, брати участь у заходах, що стимулюють творчість, і шукати новий досвід.

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